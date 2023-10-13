Національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила переможців

Національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила лавреатів 2023 року. Це щорічна премія, яку заснували у 2018 році. Вона визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України.
Список лавреатів:
Найкращий повнометражний ігровий фільм
- «Ля Палісіада».
Найкращий короткометражний ігровий фільм
- «ГКЧП».
Найкращий документальний фільм
- «20 днів у Маріуполі».
Найкращий анімаційний фільм
- «Маріуполь. Сто ночей».
Відкриття року
- «20 днів у Маріуполі».
Найкраща режисура
- Антоніо Лукіч («Люксембург, Люксембург»).
Найкращий актор
- Аміл Насіров («Люксембург, Люксембург»).
Найкраща акторка
- Карина Химчук («Ти мене любиш?»).
Найкращий сценарій фільму
- Антоніо Лукіч («Люксембург, Люксембург»).