Астрономи вперше спостерігали наслідки зіткнення двох гігантських планет

Астрономи вперше спостерігали гарячий обʼєкт, що утворився внаслідок зіткнення двох планет-гігантів. Він у сотні разів більший за Землю.

Про це пише The Guardian.

Гігантські планети врізалися одна в одну через катаклізм. Їхнє зіткнення спричинило потік уламків, а також випромінювало інфрачервоне світло, яке помітив Метью Кенворті з Лейденської обсерваторії в Нідерландах.

Художня ілюстрація наслідків зіткнення планет. Mark Garlick/University of Bristol/PA

Після детального аналізу астрономи дійшли висновку, що вибух інфрачервоного випромінювання походить від нового гарячого обʼєкта завбільшки майже з Нептун.

«Ми вперше бачимо відблиски від такої події. Ми бачили уламки раніше, але ми ніколи не бачили післясвітіння планетарного тіла», — розповіли вчені.

Науковці вважають, що величезний обʼєкт обертався і мав температуру понад 700 °C протягом приблизно трьох років. Зрештою, він охолоне і сформує нову планету.