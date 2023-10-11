Україна та Ізраїль ― не конкуренти за допомогу США, вона має йти одним пакетом. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 11 жовтня

За тим, як поступово слабшає підтримка Заходом України, пильно стежить Китай, ідеться у статті японського видання The Japan Times. Пекін вичікує, чи справді в росіян вийде «пересидіти» період уваги Заходу до розвʼязаної ними війни, дочекатися значного зменшення підтримки України й завершити гарячу фазу протистояння вигідно для себе. Якщо путіну це вдасться, це додасть Китаю приводів вважати, що у війні за Тайвань йому вдасться досягти моменту, коли США і Захід загалом махнуть на нього рукою. Окремою хорошою новиною для китайців є те, що росія досі тримається в економічному плані. А якщо, попри серйозні санкції, настільки слабка економіка, як російська, досі не колапсувала, то що й казати про значно міцнішу економіку КНР.

З іншого боку, очевидно, що Тайвань для США має значно більше стратегічне значення, ніж Україна, припускає видання. По-перше, Вашингтон формально зобовʼязався підтримувати його військово. По-друге, якщо Китай отримає контроль над островом, Сполучені Штати значно послаблять свої позиції на заході Тихоокеанського регіону, де проходять, зокрема, й чимало торгових шляхів. Такої поразки США дозволити собі не можуть, запевняють The Japan Times. І не лише з цієї причини.

Перемога Китаю після теоретичної перемоги росії в Україні означатиме, що великі країни можуть безкарно диктувати свою волю маленьким. Про це замисляться численні союзники США в регіоні ― усвідомлюючи, що в разі чого за них можуть і не вступитися. Це буде ще одним поштовхом до непоправної зміни світового порядку.

Після нападу ХАМАС на Ізраїль та початку військової операції ЦАХАЛ російська пропаганда озброїлась новою тезою ― що Захід допомагатиме Тель-Авіву замість України, пише The Washington Post. Американську ж аудиторію пропагандисти намагаються запевнити, що це правильний крок, адже ресурсів не вистачить на все, а допомога Ізраїлю ― пріоритетніша, оскільки він зіткнувся з загрозою своєму існуванню. Для України ж ця загроза нібито минула.

Частина республіканців США просувають цю тезу зараз також: мовляв, треба зменшити допомогу Україні, надавши більше ресурсів Ізраїлю. Іще звучить теза, що виділення Україні американської зброї з ізраїльських складів було помилкою.

Усе це неправда, стверджує автор матеріалу на WP, колумніст Джош Роджин. По-перше, США надали Україні зі своїх ізраїльських складів лише артилерійські снаряди, які швидко замінили аналогічними, і виробництво цих снарядів у самих Сполучених Штатах активно росте. По-друге, Ізраїль зараз потребує інакшої зброї, ніж Україна. Ключові його потреби ― це протиповітряні ракети для установок «Залізний купол», яких Україна не має, і «розумні» авіабомби ― а в Україні дуже мало літаків.

Головне ж те, що насправді і протистояння в Україні, і бойові дії на Близькому Сході ― це одна війна, пише Роджин. І тут, і там ворог виступає проти міжнародного порядку, на який колись сам погодився. І росія, й ХАМАС ведуть війну підступно й зі звірствами. І навіть союзник ― Іран ― у них спільний. Тож найбільш логічним було б виділяти гроші на допомогу Ізраїлю та Україні єдиним пакетом, стверджує Роджин. Оскільки «неможливо подолати цю агресію на одній території, давши їй волю десь-інде».

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