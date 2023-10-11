Росіяни другу добу штурмують поблизу Авдіївки. Є загиблий цивільний, людей шукають під завалами

Російські війська 10 жовтня масовано пішли у наступ поблизу Авдіївки. Приблизно з 15:00 обстрілювали позиції українських воїнів навколо міста, ближче до вечора почали бити по Авдіївці.

Про це розповів начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти штурмували десятками одиниць броньованої техніки, задіяли близько 2 000 російських солдат. Бої тривають другу добу. Сили оборони вже знищили близько 60 одиниць техніки, зокрема, 16 танків.

«Вчора, дякувати богу, якийсь інстинкт самозбереження у людей, вчора не було поранених і загиблих, скоріш за все, вони просто чули це, що відбувається навколо міста з ночі, і тому не виходили», — сказав Барабаш, відповідаючи на питання про постраждалих цивільних.

Однак станом на 11 жовтня відомого про одного загиблого — це чоловік 1938 року народження. Є один поранений 1979 року народження і травмована жінка приблизно 35 років.

Після авіаудару росіян під завалами шукають людей. Імовірно, там перебувають ще дві людини — літній чоловік і жінка похилого віку.

«Сьогодні зранку вже близько 10 ракет вдарили по території міста, є влучання по багатоповерхових будинках, є влучання і просто на відкриту місцину, є влучання по території Авдіївського коксохімічного заводу і старій частині міста», — розповів начальник МВА.

Він додав, що росіяни продовжують штурмувати позиції Сил оборони групами по 20—30 людей з різних напрямків.

Раніше речник Генерального штабу ЗCУ повідомив, що окупанти ведуть активні штурмові дії поблизу Авдіївки, Тоненького, Кераміки та Первомайського.