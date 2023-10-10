Президент США Байден оголосив про додаткову військову допомогу Ізраїлю. Туди вирушить держсекретар Блінкен

Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація передасть додаткову військову допомогу Ізраїлю, зокрема, боєприпаси та перехоплювачі, які доповнять «Залізний купол».

Про це повідомляє CNN.

Байден запевнив, що США забезпечать Ізраїлю інструменти, необхідні для захисту від атак з боку ХАМАС.

«Коли Конгрес повернеться [до роботи], ми попросимо їх вжити термінових заходів для фінансування вимог національної безпеки наших критично важливих партнерів. Це не стосується партій чи політики. Йдеться про безпеку нашого світу, безпеку Сполучених Штатів Америки», — сказав президент США.

Він додав, що Пентагон перемістив авіаносець USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group у східне Середземноморʼя та посилив присутність американських винищувачів у цьому районі.

Речник Держдепартаменту Метью Міллер 10 жовтня заявив, що найближчими днями до Ізраїлю вирушить держсекретар США Ентоні Блінкен. Очікують, що Блінкен вилетить 11 жовтня та прибуде до Ізраїлю наступного дня.

«Держсекретар з нетерпінням чекає зустрічі з високопоставленими керівниками уряду Ізраїлю та продовження дискусій, які вони з президентом вели з ними після перших атак у суботу», — сказав Міллер.

Байден заявив, що через напад ХАМАС на Ізраїль загинули щонайменше 14 громадян США.

Що зараз відбувається в Ізраїлі?

Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». Ізраїль у відповідь оголосив про початок контртерористичної операції в секторі Гази під назвою «Залізні мечі», а 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив війну. Ціллю Ізраїль вбачає контроль над усім сектором Гази. Протягом війни Ізраїль уразив щонайменше 1 707 цілей в секторі Гази, зокрема 475 ракетних систем, 73 командних центри, 23 обʼєкти стратегічної інфраструктури та 22 підземні цілі.

Станом на ранок 10 жовтня Ізраїль заявив, що повністю контролює кордон із сектором Гази.

Від 7 жовтня загинуло щонайменше тисячу ізраїльтян, 2 901 людину поранено. Із палестинської сторони заявляють про 900 загиблих і 4 500 поранених.