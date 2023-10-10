У США обрали найбільший гарбуз у світі

У США викладач садівництва зі штату Міннесота встановив на конкурсі Half Moon Bay Art & Pumpkin Festival новий світовий рекорд з вирощування найважчого гарбуза — це кабак вагою 2 749 фунтів (1,2 т).

Про це повідомляє The Guardian.

Тревіс Джинджер виростив цей гарбуз на задньому дворі. Чоловік витратив близько $15 тисяч на підживлення та догляд за «Майклом Джорданом» — так він назвав кабак.

«Цей гарбуз звуть Майкл Джордан, тому що зараз 2023 рік і він найвеличніший баскетболіст усіх часів. Розпочався баскетбольний раунд, і я сказав, що це буде ідеально круглий гарбуз баскетбольної форми», — сказав Тревіс Джинджер журналістам.

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43-річний викладач ландшафтного дизайну та садівництва вирощує гарбузи з підліткового віку, продовжуючи сімейну традицію. Він виграв три з чотирьох останніх гарбузових зважувань. Цього року він виграв $30 тисяч. Гроші він планує реінвестувати у вирощування ще більшого гарбуза наступного року.

«Майкл Джордан» побив попередній рекорд, який встановив у 2021 році Стефано Кутрупі з Італії, на 47 фунтів (21 кг).