Оксфордські дослідники надрукували нервові клітини на 3D-принтері

Дослідники з Оксфордського університету вперше надрукували нервові клітини на 3D-принтері. Це може допомогти лікувати травми головного мозку в майбутньому.

Про це повідомили у пресслужбі Університету.

Учені протестували отриманий матеріал на мишах. Після імплантації в зрізи мозку клітини успішно інтегрувалися у тканини піддослідних тварин, створили нервові відростки та забезпечили рух нейронів.

Тепер дослідники хочуть удосконалити техніку друку, щоб створити більш складні багатошарові тканини кори головного мозку, що імітуватимуть архітектуру людського мозку.

Надруковані клітини можна буде використовувати не тільки для лікування травм головного мозку, а й у випробуванні ліків, дослідженнях розвитку мозку і вивчення основ пізнання.