Телескоп «Хаббл» показав зображення далекої спіральної галактики

Космічний телескоп «Хаббл» продемонстрував нове зображення спіральної галактики NGC 685.

Про це пише NASA.

Галактика розташована на відстані приблизно 58 мільйонів світлових років від Землі у сузір`ї Ерідан. NGC 685 лежить на південь від небесного екватора, і її можна побачити з Південної півкулі.

Hubble Space Telescope

Британський астроном Джон Гершель відкрив NGC 685 у 1834 році. Розмір усієї галактики становить приблизно 60 тисяч світлових років, тобто трохи більше половини нашого Чумацького Шляху.

Яскраво-блакитні плями вздовж рукавів галактики — це зоряні скупчення, які утримуються разом взаємним гравітаційним тяжінням. Темно-червоні плями біля центральної смуги — це міжзоряний газ і пил, речовина, з якої утворюються зірки.