У США майже тисяча птахів влетіла у скляну будівлю й загинула

У Чикаго майже тисяча птахів під час міграції влетіла у вікна виставкового центру McCormick Place Lakeside Center. Усі загинули.

Про це пише Bloomberg.

Масову загибель спричинив збіг обставин: міграція птахів, дощ та освітлення вікон виставкового центру. Загинули представники 33 видів.

Девід Віллард, який уже 40 років перевіряє територію центру на наявність мертвих птахів, сказав, що зазвичай після ночі він бачить від нуля до 15 тіл. Те, що відбулося зараз, стало для нього шоком.

Птахи не бачать прозорого або світловідбивального скла й не розуміють, що це барʼєр. Коли вони помічають рослини чи кущі крізь вікна, то летять до них і гинуть від удару об скло.

Водночас птахи, які мігрують вночі, орієнтуються на зірки. Яскраве світло від будівель одночасно приваблює та заплутує їх — і вони розбиваються на смерть. Також вони можуть літати навколо ліхтарів, доки не помирають від виснаження.

За словами пташиного еколога з Університету Вісконсину-Медісон Анни Піджен, можна легко запобігти ударам по вікнах: керівники будівель можуть приглушити світло, а архітектори здатні спроєктувати вікна з маркуванням на склі, яке легко розпізнають птахи. Люди також можуть додавати ширми, фарбувати свої вікна або клеїти на скло наклейки.