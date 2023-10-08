Померла українська співачка Ніна Матвієнко

Народна артистка України Ніна Матвієнко померла у віці 75 років, повідомила її донька Антоніна.

Коли саме померла Ніна Матвієнко — невідомо. Пост на сторінці Тоні зʼявився вранці 8 жовтня.

10 жовтня співачці мало виповнитися 76 років.