Репер Дрейк робить паузу в карʼєрі, щоб зосередитися на здоровʼї

Репер Дрейк оголосив, що бере перерву в музичній карʼєрі й хоче зосередитись на здоровʼї. Про це він заявив у своїй програмі SiriusXM Table For One.

За кілька годин після виходу свого нового альбому For All The Dogs багаторазовий володар премії «Греммі» заявив, що вже багато років має проблеми зі шлунком.