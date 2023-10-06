Круїзний лайнер врятував чоловіка, який збирався переплисти Тихий океан на саморобному човні

24-річного Тома Робінсона, який планував стати наймолодшою людиною, яка перепливла Тихий океан на саморобному човні, довелося рятувати круїзному лайнеру. Його човен Maiwar перекинувся поблизу островів Вануату.

Про це йдеться на вебсайті Тома Робінсона.

Чоловік активізував сигнал загрози, який помітив французький літак. Тома Робінсона знайшли в океані та повідомили про нього круїзному лайнеру Pacific Explorer, який відхилився від курсу, щоб врятувати Робінсона.

Мандрівника знайшли оголеним на перевернутому корпусі човна Maiwar. Він піднявся на палубу мотузковою драбиною і отримав медичну допомогу.

«Ми щиро дякуємо владі Австралії, Нової Каледонії та Вануату, які зіграли важливу роль у його порятунку, а також капітану й екіпажу Pacific Explorer, які буквально зробили все можливе, щоб забрати Тома», — написали на сайті чоловіка.

Том Робінсон почав свою подорож від узбережжя Перу в липні минулого року і мав прибути в Кернс (Австралія) у грудні 2023-го. Йому залишалося близько 2 300 кілометрів до цілі.

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