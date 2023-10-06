ЮНЕСКО планує створити віртуальний музей вкрадених культурних артефактів

Віртуальний музей вартістю $2,5 мільйона створили спільно з міжнародною поліцейською організацією Інтерпол. Її база даних культурних цінностей, вкрадених з музеїв, колекцій та археологічних памʼяток по всьому світу, налічує понад 52 тисячі предметів. Музей має «відкритись» у 2025 році.

Організація обʼєднаних націй з питань культури (ЮНЕСКО) оголосила про плани створити перший віртуальний музей вкрадених культурних цінностей. Його мета — підвищити поінформованість людей про важливість культурної спадщини.

Відвідувачі зможуть переміщуватися рядами віртуальних просторів, що містять докладні тривимірні зображення артефактів, кожне з яких супроводжується інформацією про нього. ЮНЕСКО розраховує, що зможе назвати предмети, які становитимуть початкову колекцію, незадовго до відкриття музею.

«За кожним вкраденим твором чи фрагментом лежить частинка історії, самобутності, яку відібрали у її зберігачів. Наша мета полягає в тому, щоб знову привернути увагу до цих творів та відновити право громад на доступ до своєї спадщини», — заявила генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле.