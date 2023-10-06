Голова комітету з питань бюджету понад 10 годин стояла за трибуною — це рекорд. Який законопроєкт розглядали

Голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа 10 годин і 25 хвилин стояла за трибуною у Раді як доповідачка — це рекорд. Парламентарі розглядали законопроєкт №10038, який передбачає збільшення видатків держбюджету на 317 млрд грн.

Майже 303 млрд грн із цієї суми пропонують спрямувати на потреби оборони. Зокрема, пропонують таке збільшення видатків:

195,7 млрд грн — для ЗСУ;

39,7 млрд грн — для Національної гвардії;

20,4 млрд грн — для Державної прикордонної служби;

19 млрд грн — для Національної поліції;

13,2 млрд грн — для закупівель і модернізації військової техніки й озброєння ЗСУ;

4,4 млрд грн — для Мінстратегпрому на виробництво в Україні зброї та боєприпасів;

4,2 млрд грн — для СБУ;

2,5 млрд грн — для Головного управління розвідки Міноборони;

2,1 млрд грн — для Державної спеціальної служби транспорту Міноборони;

570,2 млн грн — для Держспецзвʼязку;

500,7 млн грн — для Служби зовнішньої розвідки;

230,5 млн грн — для Управління держохорони;

151 млн — для винагород курсантам системи МВС.

Окрім того, за словами Підласої, цей законопроєкт передбачає збільшення видатків на допомогу внутрішньо переміщеним особам (плюс 16,5 млрд грн), на «швидке відновлення» регіонів і на видання шкільних підручників для пʼятого і шостого класів (плюс 552,8 млн грн).

У першому читанні законопроєкт підтримали 20 вересня, але до другого читання нардепи подали 1 018 правок. До кінця засідання залишилось 30 правок — їх розглянуть завтра (6 жовтня).