Трамп як причина хиткої позиції США і репортаж про операторів FPV-дронів. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 5 жовтня

Зростання популярності Дональда Трампа на тлі майбутніх виборів ― головна причина, з якої парламент США тимчасово заблокував військову допомогу Україні, пише видання POLITICO. Американські виборці поступово втомлюються від війни в Україні, це напевно відчуватиметься і під час виборчої кампанії у США. І на цьому активно грає Трамп зі своєю обіцянкою «ставши президентом, закінчити війну протягом 24 годин». Очевидно, що ця фраза натякає на значні поступки з боку України. І популярність Трампа підштовхує інших республіканців до політики в цьому ж ключі. Так вони сподіваються набрати балів і на електоральному полі тих, хто вважає, що США дають Києву забагато. Бо очікується, що кількість таких серед виборців лише зростатиме, пише POLITICO. Аргументація ж, що підтримка України зараз означає захист демократії як такої, для частини американців непереконлива. Точніше ― вони про це не думають. Українська влада ззовні спокійно відреагувала на те, що заяві про «непохитність американської допомоги Україні до кінця» вже є причини не довіряти, пише те ж POLITICO в іншому матеріалі. Однак серед українських парламентарів й урядовців відчувається стурбованість. Найбільше в Україні переживають, що питання допомоги Києву стане фактором внутрішньої політики у США. Постійні суперечки довкола неї зроблять цю підтримку менш надійною і прогнозованою ― рік тому американські політики поводилися зовсім не так, згадує видання.

Видання The Washington Post опублікувало великий матеріал про роботу українських операторів FPV-дронів. Дешеві та часто саморобні, ці дрони з налаштованою прямо камерою, яка дозволяє спостерігати за рухом апарата так, ніби оператор сидить за його «штурвалом», стали новою ефективною зброєю. Це той випадок, коли 400-доларовий пристрій може знищити танк, що коштує мільйони. Тому українські бійці роблять на них ставку ― так, у спеціалізованому підрозділі 47 механізованої бригади використовують приблизно 20 таких дронів на добу. Вони зробили значно меншпотрібними інші види зброї, наприклад, протитанковий комплекс Javelin.

Журналісти спостерігали за роботою операторів таких дронів: бійці хотіли знищити помічений неподалік російський танк. Спершу вони не могли знайти ціль, потім безпілотники «ловили» ворожі системи РЕБ. Зрештою оператори помітили окоп із російськими солдатами й успішно запустили туди FPV-дрон, обладнаний термобаричним снарядом.

Оскільки камера розташована біля вибухового елемента, оператори цих дронів часто бачать своїх жертв зблизька, бачать вирази їхніх облич. Однак, за словами співрозмовників WP, це не викликає жодних емоцій. «Якби це була менш однозначна війна, як-от Вʼєтнамська, можливо, якісь докори сумління й були б, ― сказав виданню боєць із позивним «Сапсан». ― А тут усе очевидно, і я ні про що не шкодую».

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