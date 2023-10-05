Росія розмістить постійну військово-морську базу в окупованій Абхазії. Це має стати альтернативою Севастополю

Росія підписала угоду про створення постійної військово-морської бази в місті Очамчире, що в окупованій частині Грузії — Абхазії.
Російський ставленик в Абахазії Аслан Бжанія заявив, що угода має сприяти «підвищенню обороноздатності росії» та «посилить співпрацю».
За його словами, база російського флоту зʼявиться в Очамчире вже найближчим часом.
Reuters пише, що створення бази в Абхазії може свідчити про те, що росія шукає альтернативи Севастополю через атаки з боку України.
- Абхазія самочинно проголосила незалежність від Грузії в 1992 році. Це сталося за активної військової підтримки з боку росії, що призвело до відкритої війни з Тбілісі. Після пʼятиденної війни між росією та Грузією у 2008 році Кремль визнав «незалежність» регіону, хоча більшість світової спільноти досі визнає суверенітет Грузії над Абхазією.