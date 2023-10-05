Телескоп «Хаббл» поділився зображенням галактики з яскравими спіральними рукавами

Космічний телескоп «Хаббл» показав фото галактики NGC 6951 у видимому та ближньому інфрачервоному діапазонах.

На зображеннях чітко видно блакитні спіральні рукави галактики, які огортають її яскравий центр. Вона розташована на відстані 78 мільйонів світлових років від Землі у сузірʼї Цефея.

Вся галактика має приблизно 75 тисяч світлових років у поперечнику, її найкраще видно з північної півкулі. А в центрі NGC 6951 існує чорна діра, оточена кільцем із зірок, газу та пилу, розміром близько 3 700 світлових років у поперечнику.

Астрономи часто класифікують NGC 6951 як галактику Сейферта II типу. Це такий тип активної галактики, яка випромінює велику кількість інфрачервоного випромінювання та має повільну рухому газоподібну речовину поблизу свого центру.

Її незалежно один від одного відкрили французький астроном Джером Коджа в 1877 році та його американський колега Льюїс Свіфт у 1878 році.