У Вінницькій області затримали «смотрящого», його банда «працювала» понад 10 років

У Вінницькій області затримали лідера банди, так званого смотрящого за областю, відомого кримінального авторитета на прізвисько «Комар».

Про це Служба безпеки України повідомила 5 жовтня.

Разом із ним затримали ще двох учасників банди, серед них — підсанкційний кримінальний авторитет, який має вплив у кримінальному середовищі.

Банда понад 10 років «вибивала» з мешканців Вінницької області гроші за неіснуючі борги. Чоловіки створювали штучні конфлікти, а потім вимагали великі суми грошей за «мирне» вирішення спорів. Якщо люди відмовлялись платити «данину», їм та їхнім близьким погрожували.

Так, лідер банди «Комар» та його поплічники вимагали з місцевого підприємця $20 тисяч і погрожували вбивством, якщо він не сплатить гроші. Банду затримали під час передачі першої частини «данини» у розмірі 10 $тисяч.

У чоловіків під час обшуків вдома знайшли:

вогнепальну, травматичну та холодну зброю;

«боргові» розписки від потерпілих та чорнові записи з «обліком» сплачених грошей;

великі суми готівки;

мобільні телефони з доказами.

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Члени банди отримали підозру за статтею 189, їх вже арештували. Чоловікам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.