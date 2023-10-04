Науковці виявили, що більшість ссавців світяться в ультрафіолеті

Дослідники виявили, що 86% ссавців мають флуоресцентність, тобто світяться під ультрафіолетом.

Про це пише The Guardian.

Раніше таку здітність виявили в австралійських сумчастих, зокрема у качконосів, вомбатів, тасманійських дияволів і єхидн.

Western Australian Museum

У рамках нового дослідження зоологи вивчили 125 видів і виявили, що всі вони демонструють певну форму флуоресценції — явні її ознаки продемонстрували 107 тварин, що брали участь в експерименті. У них сяяла шкіра або хутро.

Western Australian Museum

Флуоресценція була найінтенсивнішою і найпоширенішою серед нічних видів, але також була присутня і в денних тварин, зокрема в гірської зебри та білого ведмедя.

Наразі науковці точно не знають, навіщо тваринам флуоресценція. Можливо, вона потрібна, щоб зробити тварин яскравішими й помітнішими.