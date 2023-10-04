Financial Times: Україна після приєднання до ЄС матиме право на €186 мільярдів протягом семи років

Україна після вступу до Європейського Союзу здобуде право на отримання майже €186 мільярдів протягом семи років. Про це йдеться в матеріалі Financial Times із посиланням на внутрішню оцінку загального бюджету Євросоюзу.
Оцінка — це перше моделювання бюджету щодо потенційного приєднання девʼяти нових держав-членів (ідеться про Україну, Молдову, Грузію та шість західнобалканських держав). Вартість додавання всіх девʼяти членів до існуючого бюджету становитиме €256,8 мільярда.
«Усім країнам-членам доведеться більше платити та менше отримувати з бюджету ЄС; багато держав-членів, які є чистими одержувачами, стануть чистими донорами», — зазначено в документі секретаріату Ради ЄС.
За оцінками газети, із появою девʼяти нових країн-членів поточний бюджет збільшиться на 21%, до €1,47 трильйона.
Так, Україна матиме право на отримання €96,5 мільярда в рамках Єдиної сільськогосподарської політики ЄС протягом семи років. Це призведе до скорочення сільськогосподарських субсидій нинішнім державам-членам ЄС приблизно на 20%.
Україна також матиме право на €61 мільярд із фондів згуртування ЄС, які спрямовані на покращення інфраструктури в найбідніших державах-членах. За оцінками дослідження, із девʼятьма додатковими державами-членами Чехія, Естонія, Литва, Словенія, Кіпр і Мальта більше не матимуть права на фінансування з цих фондів.
Україна стане найбільшим одержувачем допомоги від блоку з 41,1 млн га сільськогосподарських площ, відтісняючи Францію на друге місце. Це означатиме, що виплати існуючим одержувачам знизяться на 20,3% на гектар відповідної сільськогосподарської землі.
Вступ девʼяти держав спричинить низку «далеких» корегувань, зокрема й можливе значне збільшення чистих бюджетних внесків від багатших держав, таких як Німеччина, Франція та Нідерланди. У документі передбачається, що будуть потрібні «перехідні періоди та захисні заходи».
- 23 червня Україна офіційно стала кандидатом у члени Європейського Союзу. Єврокомісія затвердила певні умови, які Україна має виконати для того, щоб розпочати офіційні перемовини про вступ. Статус кандидата відкриває для України доступ до спеціальних фінансових фондів Євросоюзу, за рахунок яких фінансуються реформи у країнах, аби вони відповідали критеріям, необхідним для повноцінного членства в ЄС.