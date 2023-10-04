LinkedIn розробляє інструменти ШІ для легшого пошуку кандидатів на роботу

Соціальна мережа LinkedIn, яку використовують для пошуку роботи та працівників, розробляє інструменти ШІ для навчання й підбору персоналу.

LinkedIn використовує для розробки своїх функцій технологію OpenAI, творця ChatGPT. Компанія, дохід якої за попередні 12 місяців становив понад $15 млрд, не планує стягувати додаткову плату за нові функції.

LinkedIn налічує понад 950 млн учасників, переважна більшість з яких не платять за користування. Платформа стягує гроші з рекрутерів, спеціалістів з маркетингу та продажу за доступ до своїх даних. Це клієнти, які використовують пошук у базі даних LinkedIn, використовуючи фільтри, ключові слова та інші методи пошукових систем.

Тепер компʼютер, наприклад, зможе запитати рекрутера, чи зацікавлений він у кваліфікованих кандидатах з іншого міста, де компанія також має офіси, чи людей, чиї посади не збігаються, але мають схожі навички.

Виконавчий директор LinkedIn Раян Росланський повідомив Reuters, що LinkedIn намагається заохочувати наймати людей, навички яких відповідають вимогам посади, незалежно від освіти.

«Коли ви просто зосереджуєтеся на тому, чи хтось навчався в школі Ліги плюща або працював у Google, ви говорите про дуже вузьке коло людей, яких всі намагаються найняти. Коли ви зосереджуєтесь на навичках, необхідних для виконання роботи по суті, раптово ви бачите, що є десятки тисяч кандидатів, — сказав він. — Ви не можете просто дивитися на назви посад».