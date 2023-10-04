Daily Mail повідомила про катастрофу китайської субмарини і загибель 55 моряків. Пекін назвав це брехнею

У Жовтому морі зазнав аварії китайський атомний підводний човен 093-417, пише газета Daily Mail з посиланням на секретний звіт британської розвідки.

У звіті сказано, що катастрофа сталася 21 серпня, коли субмарина потрапила у ланцюгово-якірну пастку для британських та американських суден. Це призвело до збоїв у системах човна — бортова киснева система отруїла екіпаж. Ймовірно, загинули 55 моряків — 22 офіцери, семеро курсантів, девʼять старшин, 17 матросів і капітан Сюе Юн Пен.

Як передає «Радіо Свобода», офіційний представник Міноборони Китаю У Цянь назвав це «абсолютною брехнею». Газета The Times припускає, що у британській розвідці, ймовірно, проведуть розслідування через витік інформації.

Співрозмовники Daily Mail у Військово-морських силах Британії припустили, що китайський флот справді втратив підводний човен у Жовтому морі, і від КНР цілком очікуваним є небажання розголошувати інформацію про катастрофу.