Ослаблення американської підтримки України ― ключова ціль путіна. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 3 жовтня

Чимало провідних видань присвятили свої матеріали одразу кільком крокам назад у міжнародній підтримці України. Ідеться і про рішення влади США ухвалити тимчасовий бюджет без статті про підтримку України, і про вибори у Словаччині, де перемогла антиукраїнськи налаштована партія, і досі остаточно не владнаний «зерновий скандал» із Польщею. Так, TIME називає нову бюджетну угоду США «трагедією для України». Витрати на Україну ― це лише 5% від бюджету Пентагону і 1% від загального бюджету Сполучених Штатів, пише видання. Не варто нехтувати цією сумою, однак вона обʼєктивно невисока, якщо врахувати загрози, які американська підтримка допомагає виключити, і взагалі важливість цієї війни для майбутнього демократичного світу. Відчувши коливання США, знизити підтримку можуть і європейські країни. І мало що може більше підтримати путіна ― який, власне, цього й чекає. При цьому очевидно, пише TIME, що незгода американців витрачати частку свого бюджету на Україну зараз загрожує небезпекою витратити набагато більше в майбутньому, коли росія продовжить свою ненажерливу політику. Окрім грошей, можливо, доведеться втрачати й життя американців. Однак наразі значна частина американських виборців і політиків, на жаль, воліють цього не усвідомлювати.

The Wall Street Journal із цієї ж теми зазначає, що якщо США надаватимуть Україні менше зброї, доведеться активніше включитися Європі ― а це може бути проблемою, адже країнам ЄС просто нічого давати. І якщо запасів винищувачів F-16 і танків Leopard на континенті достатньо, то снарядів за кілька десятиліть доволі мирного життя критично поменшало. POLITICO ж запевняє, що попри невтішні новини від союзників Україна тримається бадьоро. Можливо, таким чином сподіваючись покращити й настрої союзників. Так, премʼєр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання про політику Варшави, згадав не про «зернову угоду», а про вдячність польській владі та звичайним полякам за допомогу українцям у складний період.

Наразі головна ціль путіна у війні ― знизити підтримку України з боку Сполучених Штатів, пише The New York Times. І заради цього він готовий до різноманітних дій за підтримки російських спецслужб, зокрема до кампанії з дезінформації, втручання в суперечки всередині американського суспільства і, безперечно, у наступні президентські вибори у США. Низка опитаних NYT аналітиків запевняють, що вибори 2024-го року мають для російського диктатора значно більше значення за всі попередні ― вони для нього фактично доленосні. Тож росія зробить усе можливе, щоб ці вибори закінчились вигідно для неї. Не виключено, що для цього Кремль вдасться й до нових технологій на кшталт штучного інтелекту. І проблема в тому, що наразі невідомо, які саме форми може мати цей вплив.

Також варті уваги стаття The Economist про підготовку української енергомережі до зими та репортаж The Wall Street Journal про те, як українці використовують муляжі зброї для того, щоб росіяни витрачали свої цінні та нечисленні снаряди.

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