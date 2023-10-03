На Ямайці понад 60 дітей потрапили в лікарню — випадково зʼїли цукерки з канабісом

Понад 60 учнів початкової школи потрапили в лікарню на Ямайці після того, як випадково зʼїли цукерки з канабісом.
Про це пише BBC.
Дехто з дітей блював і мав галюцинації, однак ніхто з них не перебуває у важкому стані. Їм усім від 7 до 12 років.
Директор школи, у якій стався інцидент, сказала, що солодощі продавав незнайомець. Правоохоронці просять усіх, хто володіє інформацією про продавця, повідомити про це поліції.
Склад цукерок свідчив, що вони містять психоактивну речовину дельта-8 тетрагідроканабінолу (ТГК).
Цукерки, на яких не було знаку схвалення від Управління з контролю за продуктами й ліками США, виробила компанія з Каліфорнії, де марихуана легальна.
- У 2015 році Ямайка декриміналізувала зберігання невеликої кількості канабісу для особистого використання. Однак міністр охорони здоровʼя Крістофер Тафтон заявив, що уряд не дозволяє імпорт харчових продуктів, які містять наркотики.