На Ямайці понад 60 дітей потрапили в лікарню — випадково зʼїли цукерки з канабісом

Понад 60 учнів початкової школи потрапили в лікарню на Ямайці після того, як випадково зʼїли цукерки з канабісом.

Про це пише BBC.

Дехто з дітей блював і мав галюцинації, однак ніхто з них не перебуває у важкому стані. Їм усім від 7 до 12 років.

Директор школи, у якій стався інцидент, сказала, що солодощі продавав незнайомець. Правоохоронці просять усіх, хто володіє інформацією про продавця, повідомити про це поліції.

Склад цукерок свідчив, що вони містять психоактивну речовину дельта-8 тетрагідроканабінолу (ТГК).

Цукерки, на яких не було знаку схвалення від Управління з контролю за продуктами й ліками США, виробила компанія з Каліфорнії, де марихуана легальна.