Телескоп «Хаббл» показав нове зображення лінзоподібної галактики

Космічний телескоп «Хаббл» зробив знімок лінзоподібної галактики NGC 612.

Про це пишуть на сторінці телескопа в X (Twitter).

Галактика розташована приблизно за 400 мільйонів світлових років від Землі. Її маса в 1,1 трильйона разів більша за масу Сонця.

Hubble Space Telescope

Лінзоподібні галактики — це дискові галактики (як і спіральні), але вони вже витратили або втратили свою міжзоряну речовину (як і еліптичні). Їхня особливість у тому, що в таких зоряних системах через відсутність міжзоряної речовини яскравість зменшується від центру до периферії.