У США 104-річна жінка стрибнула з парашутом — вона може стати світовою рекордсменкою

У США 104-річна Дороті Гоффнер стрибнула з парашутом у тандемі з інструктором. Вона сподівається побити світовий рекорд.

Про це пише The Guardian.

«Вік — це лише цифра», — сказала жінка радісному натовпу, який її зустрічав, за кілька секунд після приземлення.

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Гоффнер зістрибнула з висоти 4 100 метрів. Політ тривав сім хвилин. Жінка вперше стрибнула з парашутом, коли їй було 100, а на своє 105-річчя у грудні вона планує вперше в житті політати на повітряній кулі.

Зараз у Книзі рекордів Гіннеса найстарішою парашутисткою записана 103-річна Ліннея Інгегард Ларссон зі Швеції.