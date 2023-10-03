Європарламент підтримав ініціативу, яка передбачає створення Ukraine Facility. Що це таке

Європейський парламент підтримав ініціативу, яка передбачає створення Фінансового інструменту для України (Ukraine Facility) — нового фінансового інструменту для України обсягом до €50 мільярдів.

Про це 3 жовтня повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Україна розраховує отримати €18 мільярдів уже у 2024 році. Ці кошти направлять на фінансування бюджетного дефіциту, соціальні виплати, пенсії та зарплати для лікарів і вчителів.

Зараз Україна працює разом із Єврокомісією, щоб запровадити необхідні зміни, які відкриють доступ до програми. Зокрема, це цифровізація, інтеграція в європейські ринки, розвиток людського капіталу, енергетична незалежність.

Що таке Ukraine Facility?

Це програма для надання фінансової підтримки Україні протягом 2024—2027 років. Вона має задовольняти як короткострокові потреби держави та відновлення, так і середньострокову реконструкцію і модернізацію України. Фінансовий інструмент для України (Ukraine Facility) від ЄС містить три основні складові:

фінансова підтримка у вигляді грантів і позик;

спеціальна інвестиційна структура, що призначена для залучення державних і приватних інвестицій для відновлення України;

технічна допомога (експертна підтримка реформ, підтримка громадянського суспільства та інші форми двосторонньої допомоги).

Для імплементації Ukraine Facility уряд України має підготувати План відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також деталізувати реформи та інвестиції, які необхідно впровадити в рамках процесу вступу до ЄС. Значний акцент буде на реформі державного управління, належному врядуванні, верховенстві права, боротьбі з корупцією та ефективному управлінні фінансами.