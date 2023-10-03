Тиждень із підрозділом снайперів на півдні. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 2 жовтня

Журналістам The New York Times вдалося провести тиждень зі снайперським підрозділом ЗСУ, що воює на півдні України. У розлогому матеріалі вони описали, як готуються до боїв і, власне, воюють стрільці під час повномасштабної російської агресії.

Державних снайперських шкіл в Україні лише кілька, частину бійців навчають у приватних школах, на полігоні або просто друзі-снайпери. Вчать працювати зі зброєю, враховувати вітер, атмосферний тиск та інші умови. Потім бійці діляться на дві умовні групи. Перша працює у тих самих окопах, що й піхота, підтримуючи її дії. Друга ― це фахівці, які знищують цілі на відстані в кілометр і більше. Вони облаштовують окремі позиції в закинутих будинках чи непримітних точках ― і, якщо працюють добре, тероризують російські підрозділи, що потрапляють в їхнє поле зору, тижнями, а то й місяцями. Коли таку групу виявляють (а це стається нечасто), вона стає пріоритетною для знищення. По ній цілять дронами, артилерією ― чим зможуть. Одну з таких груп і супроводжували журналісти NYT.

Збираючи гроші на спорядження для себе, снайпери зараз конкурують з аеророзвідниками та багатьма іншими підрозділами українських Сил оборони. Тому, аби справа просувалася краще, свою роботу фахівці знімають на відео, купуючи якісні відеокамери. Це новація для війська: тепер серед українських снайперів поширений вислів «не зняв ― не вбив», пише видання.

Ексміністр оборони Великої Британії написав колонку в авторитетному місцевому виданні The Telegraph ― про необхідність подальшої підтримки України. Її головна теза ― Україна вже перемагає, виснажуючи російські війська і вичерпуючи їхні запаси зброї. Попри надскладні умови українці продовжують контрнаступ, подекуди подолавши більшість російських захисних ліній.

Зброю, яку Україні надала Британія, ЗСУ використовують краще, ніж очікували союзники. Так, Воллес згадує українського бійця, який на тренуванні за кордоном вчився працювати з ПЗРК Starstreak. Він мав два тижні, щоб опанувати те, на що в солдатів інших армій ішло кілька місяців. Його британські інструктори кажуть, що боєць не випускав тренінговий джойстик із рук. Повернувшись до України, він уже збив два ворожі гелікоптери, стверджує Воллес.

Із правильним обладнанням Україну ніщо не зупинить, впевнений ексміністр. Справа Заходу ― надати це обладнання. Хоча в чомусь покращити підходи могла б і сама Україна, каже Воллес. Зокрема, провести масштабнішу мобілізацію, щоб для тиску на росіян вистачало й людських сил.

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