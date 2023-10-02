У Канаді ведмідь грізлі вбив двох людей та їхнього собаку

У Канаді ведмідь грізлі вбив двох людей в Національному парку Банф.
Про це пише BBC із посиланням представників парку.
Увечері 29 вересня вони отримали сповіщення про напад ведмедів. Спеціальна група реагування пішки вирушила на пошуки в гори, адже погода не дозволяла задіяти гелікоптер. Тіла загиблих знайшли зранку. Ведмедя, який під час зустрічі поводився агресивно, убили на місці.
Імена жертв не повідомляють, однак член родини одного з них сказав журналістам, що загиблі були досвідченими мандрівниками.
Після нападу територію навколо долин Red Deer і Panther в національному парку Банф закрили для відвідування.
- За даними Parks Canada, в Альберті живе 691 ведмідь грізлі, з них 65 — у Національному парку Банф.