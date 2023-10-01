Російські хакери атакували офіційний сайт британської королівської родини

Хакери здійснили DDoS-атаку на офіційний сайт королівської родини Великої Британії.

Про це повідомляє Sky News.

Сайт Royal.uk показував користувачам повідомлення про помилку. Згодом він запустив додаткову перевірку безпеки.

Відповідальність за атаку взяла на себе російська хакерська група Killnet. Джерело Sky News повідомило, що кіберзлочинцям не вдалося отримати доступ до систем або вмісту сайту королівської родини.

Через DDoS-атаку на сайт спрямовується надмірний трафік, що перевантажує його сервер.