NGL.mеdіа підрахувало, що Мінкультури за чотири місяці витратило 60 млн грн на нове англомовне медіа

Мінкультури запустило англомовний сайт The Gaze чотири місяці тому, щоб знайомити західну аудиторію з «феноменом країн нової Європи та України». За цей час уряд витратив на The Gaze понад 60 млн грн.

Про це йдеться в розслідуванні NGL.mеdіа.

На розробку і технічний супровід платформи The Gaze пішло 11,6 млн грн, а на створення контенту — решта грошей. Вартість підписаних договорів на виробництво відео — 35 млн грн, а текстових новин і статей — 11 млн грн.

The Gaze розміщує на сайті й на YouTube сім програм. Ось деякі з них: лялькове шоу Hidden Angle, суспільно-політична програма Talk For More, кулінарне шоу Chefs Next Door і гумористичне шоу European Edge. Їх усі виготовляє ТОВ «Маркер Медіа», яке уклало з ДП «Мультимедійна платформа іномовлення» 12 угод на виробництво контенту до кінця року на суму понад 26 млн грн.

Найдорожчим виявилося кулінарне шоу — один його випуск коштує 261 тис. грн. У середньому один випуск збирає на YouTube 900 переглядів. Загалом на YouTube-каналі медіа зараз 6,55 тис. підписників.

Тим часом кошторисна вартість створення однієї новини становить 4 000 грн, а статті — 8 500 грн. Це висока ціна для українського ринку, де платять від 250 грн за одну тисячу знаків за простий текст, наводять дані журналісти NGL.mеdіа.

Також журналісти стверджують, що значна частина новин The Gaze це посередній рерайт з міжнародних сайтів, таких як Bloomberg, Reuters тощо.