На Івано-Франківщині прорвало нафтопровід. Є постраждалі

Поблизу села Стримба на Івано-Франківщині приблизно о 17:00 стався прорив нафтопроводу.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Діаметри прориву — 150 мм, фахівці вже перекрили засувки на нафтопроводі. Через аварію нафта розлилась на площі 100 квадратних метрів. Загорілися приватний будинок і трава. Постраждали троє людей. На місці працюють рятувальні служби.

О 18:00 мер Надвірної, що межує зі Стримбою, Зіновій Андрійович повідомив про пʼятьох постраждалих, їх госпіталізували з опіками. За словами Андрійовича, нафта потрапила в річку Стримбу.

У ДСНС о 18:40 повідомили про шістьох постраждалих, серед яких двоє дітей.