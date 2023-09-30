По околицях Запоріжжя росія вдарила двома ракетами — 5 людей поранені

У суботу, 30 вересня, з 10:06 до 10:20 російські війська завдали двох ракетних ударів по Запорізькій області.
Про це повідомляє обласна військова адміністрація.
Пошкоджені пʼять будинків та обʼєкт критичної інфраструктури на території Матвіївської громади. Наразі відомо про пʼятьох поранених.
Одну людину госпіталізували, інші поранені від госпіталізації відмовилися.
- Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ. Попри наявність доказів руйнування цивільних обʼєктів Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.