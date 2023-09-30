Сили оборони за добу знищили 470 окупантів і 92 одиниці їхньої техніки

Минулої доби Сили оборони ліквідували 470 окупантів і 92 одиниці ворожого озброєння й техніки. З 24 лютого 2024 року російська армія втратила 278 130 військових.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України.

Російські війська наступають у районах Кліщіївки, Донецька, Роботиного та Вербового.

Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 44 бойові зіткнення. Під Бахмутом ворог намагався відбити позиції в районі Кліщіївки. На південь від міста українські зʼєднання ведуть штурмові дії.

Біля тимчасово окупованого Донецька було понад 20 невдалих штурмів росіян у районах Тоненького, Марʼїнки, Новомихайлівки, Старомайорського та Авдіївки.

У Запорізькій області загарбники атакували поблизу Роботиного та Вербового, успіху не мали. Одночасно Сили оборони продовжують наступальну операцію в напрямку Мелітополя, армія рф виснажується, зазнає втрат у піхоті й техніці.