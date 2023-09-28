Президент Франції запропонував надати острову Корсика обмежену автономію

Президент Франції Емманюель Макрон запропонував надати обмежений автономний статус для Корсики — французького острова в Середземному морі.

Про це він сказав під час виступу в корсиканському парламенті, передає France 24.

«Давайте наберемося сміливості і створимо корсиканську автономію в рамках республіки. Це не буде автономія проти держави або автономія без держави, але автономія для Корсики і в рамках республіки», — заявив Макрон.

Французький президент не деталізував, які повноваження можуть бути передані з Парижу до більш автономної Корсики.

Він пропонує змінити французьку конституцію, щоб визнати «специфіку острівної громади Корсики».

Конституційні зміни потребують схвалення французького парламенту.

«Таким чином ми перегорнемо сторінку, яка була позначена похмурими годинами, і зможемо відкрити іншу», — додав Макрон.