Антимонопольне відомство Німеччини дозволило Rheinmetall створити оборонне підприємство в Києві

Федеральне антимонопольне відомство Німеччини дозволило концерну Rheinmetall створити в Україні спільне оборонне підприємство з українською державною групою «Укроборонпром».
Про це повідомила пресслужба компанії Rheinmetall.
Німецький збройовий концерн також подав дозволи до інших федеральних відомств та найближчим часом очікує на позитивну відповідь і від них.
Підприємство базуватиметься в Києві та займатиметься сервісом і технічним обслуговуванням, а також збиранням, виробництвом і розробкою військових транспортних засобів.
На першому етапі співпраця буде зосереджена на технічному обслуговуванні й ремонті техніки, яку Україна отримала як від Німеччини, так і від інших партнерів. А в подальшому передбачене спільне виробництво окремих видів оборонної продукції в Україні.
«У перспективі співпраця може передбачати спільну розробку військових систем командами українських та німецьких фахівців, зокрема, для подальшого експорту Україною», — додають у концерні.
- Президент України Володимир Зеленський 30 березня в Києві зустрічався з делегацією концерну Rheinmetall на чолі з генеральним директором Арміном Паппергером. Пізніше «Укроборонпром» уклав із німецьким концерном угоду про стратегічне партнерство. У травні Паппергер повідомив, що заводські працівники будуть будувати та ремонтувати бронетранспортери Rheinmetall Fuchs за ліцензією на новому заводі.