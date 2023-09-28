Антимонопольне відомство Німеччини дозволило Rheinmetall створити оборонне підприємство в Києві

Федеральне антимонопольне відомство Німеччини дозволило концерну Rheinmetall створити в Україні спільне оборонне підприємство з українською державною групою «Укроборонпром».

Про це повідомила пресслужба компанії Rheinmetall.

Німецький збройовий концерн також подав дозволи до інших федеральних відомств та найближчим часом очікує на позитивну відповідь і від них.

Підприємство базуватиметься в Києві та займатиметься сервісом і технічним обслуговуванням, а також збиранням, виробництвом і розробкою військових транспортних засобів.

На першому етапі співпраця буде зосереджена на технічному обслуговуванні й ремонті техніки, яку Україна отримала як від Німеччини, так і від інших партнерів. А в подальшому передбачене спільне виробництво окремих видів оборонної продукції в Україні.

«У перспективі співпраця може передбачати спільну розробку військових систем командами українських та німецьких фахівців, зокрема, для подальшого експорту Україною», — додають у концерні.