У Роттердамі студент медичного університету влаштував стрілянину — щонайменше двоє людей загинули

Поліція нідерландського міста Роттердам затримала 32-річного чоловіка, підозрюваного у двох випадках стрілянини. Студент відкрив вогонь в аудиторії лікарні Університету імені Еразма Роттердамського, де навчався, та в сусідньому будинку. На обох локаціях є по одній жертві.

Про це пише суспільний мовник Нідерландів NOS.

«Спочатку була стрілянина на четвертому поверсі. Пролунали чотири чи пʼять пострілів. Потім у навчальний центр кинули коктейль Молотова», — сказав студент медичного факультету.

Стрілка затримали під гелікоптерним майданчиком університетської клініки. Лікарі й пацієнти університетської клініки змогли вийти з закладу лише після того, як підозрюваного затримали.

Чоловік уже мав судимість. У 2021 році його притягнули до кримінальної відповідальності та засудили за жорстоке поводження з тваринами.