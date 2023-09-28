Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ

Україна стала членом Ради керуючих Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) на 2023—2025 роки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він також подякував країнам, які підтримали заявку України.

«Я дякую кожній країні, яка підтримала нашу заявку», — написав Зеленський.

Він наголосив, що Україна залишається надійним міжнародним партнером у сфері атомної енергетики і докладе всіх зусиль для посилення важливої ролі МАГАТЕ та зміцнення ядерної безпеки й захищеності.

Рада керуючих є одним із двох директивних органів МАГАТЕ разом із щорічною Генеральною конференцією держав-членів Агентства. До складу Ради керуючих входять представники 35 країн.