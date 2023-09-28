Документальний фільм «Загублені душі Бучі» нагородили премією «Еммі-2023»

Документальна стрічка «Загублені душі Бучі» (The lost souls of Bucha) здобула премію «Еммі-2023» у номінації «Видатний сценарій».

Про це пише пресслужба премії та журналістка Софія Кочмар-Тимошенко, яка була локальною продюсеркою 13-хвилинного фільму.

Стрічку створив американський телеканал CBS News у співпраці з українською журналісткою-продюсеркою.

«Документальний фільм про масову могилу під церквою в Бучі. Це про тих, чиї тіла там знайшли мертвими, про тих, хто їх любив і досі любить. А також про тих, хто повертав гідність убитим... Уся наша робота — служіння. Герої — ті, які відкривали своє скалічене серце, аби світ знав правду», — написала Кочмар-Тимошенко.

Ідея фільму належить автору і кореспонденту програми «60 minutes» Скотту Пеллі. Він був у Бучі, коли правоохоронці ексгумували 116 тіл з масової могили.