У Кончі-Заспі зафіксували спалах африканської чумки свиней. Там запровадили карантин

У Голосіївському районі Києва, у лісопарковому господарстві «Конча-Заспа» зафіксували спалах африканської чумки свиней. Через це на прилеглій території від 27 вересня встановили карантин.

Про це повідомили у КМДА з посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Києві.

Перед цим на території лісопаркового господарства «Конча-Заспа» знайшли труп свині, яка хворіла на африканську чумку.

Держпродспоживслужба визначила дві зони, де діє карантин. Перша — це зона захисту в радіусі 3 кілометрів, друга — зона нагляду в радіусі 10 кілометрів.

Пресслужба КМДА

Пресслужба КМДА

У зоні захисту заборонили торгувати на ринках живими свинями та продуктами з них, крім отриманих на забійних і переробних підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл і супровідні ветеринарні документи. Це ж правило розповсюджується на зону нагляду. Також у зоні захисту не можна проводити виставки, ярмарки й базари із тваринами (крім транспортування свиней на відведені забійні пункти та мʼясокомбінати).

У приватному секторі, який увійшов до карантинних зон, можуть обходити двори, щоб вчасно виявити хворих свиней.

Що таке африканська чумка свиней?

Це гостроінфекційне, вірусне захворювання свиней, яке виявляється лихоманкою, крововиливами, синюшністю шкіри тварини й характеризується високою смертністю.

Африканська чумка свиней не становить небезпеки для людей — на неї хворіють лише дикі та свійські свині. Основний шлях передачі збудника — безпосередній контакт тварин між собою.

Збудник хвороби тривалий час може зберігати свою життєздатність поза організмом і, насамперед, у харчових продуктах, заражених вірусом африканської чумки свиней (наприклад, у копченій шинці — до 5 місяців). Холод тільки «консервує» збудника.