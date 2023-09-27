Російсько-українська війна пришвидшила перехід людства на відновлювані джерела енергії. Огляд матеріалів іноземних медіа 27 вересня

Дізнавшись про конфлікт між Україною й Польщею, росіяни «відчули запах крові», пише журналістка Холлі Еліят у статті на сайті американської медіакомпанії CNBC. Це те, про що росія мріяла, й те, чого так чекає путін ― що підтримка України Заходом ослабне, що Захід втратить інтерес до війни, а потоки зброї та грошей, від яких так залежить Київ, зміліють. Тому прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков поспішив заявити, що «взаємини між Україною та Польщею гіршатимуть і надалі». За словами Еліят, росіянам дуже допоможе розкол у позиції щодо України в якійсь із найбільших країн Європи ― Британії, Німеччині чи Франції. Однак і ситуація з Польщею для Кремля приємна.

Враховуючи, що путін у бюджеті на наступний рік знов удвічі збільшив витрати на армію, він розраховує на гру в довгу, пише Еліят. І сподівається перечекати відданість Заходу Україні. Втім, можливо, радість росіян передчасна: Україна та Польща вже зробили кроки назустріч одна одній, а польський президент Анджей Дуда вже сказав, що питання експорту українського зерна можна й варто врегулювати, і що прохолодні стосунки між двома країнами ― найкращий подарунок ворогам України та Польщі,тож варто будь-якими засобами цього уникнути.

Російсько-українська війна допомогла світу наблизитись до цілей зі зменшення шкідливих викидів, пише Al Jazeera з посиланням на звіт Міжнародної енергетичної агенції. У звіті йдеться, що і урядові структури, і приватні споживачі активно встановлюють на будівлях сонячні панелі ― на випадок, якщо з постачанням газу чи вугілля будуть перебої. Таким чином, минулого року сонячна й вітрогенерація виросли в Європі на п’ять відсотків і досягли 22% у загальному енергетичному балансі. Також активно ростуть продажі електрокарів: із такими темпами вже у 2030 році вони становитимуть дві третини від загальної кількості проданих авто. І одна з причин цього ― ненадійність росії як постачальника нафти й газу. Якщо тенденції збережуться, то вже до 2030 року світ досягне 80% від показників по викидах, які планував досягти у 2050 році, підсумовує видання.

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