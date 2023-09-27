На Одещині відновлюють фауну — у степи повернули червонокнижних хомʼяків

На Одещині працюють над відновленням популяцій флори і фауни. Зараз у степи регіону повернулися червонокнижні хомʼяки.

Про це пише голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Команда Rewilding Ukraine та київський зоопарк завезли хомʼяків до ландшафтного заказника «Тарутинський степ» (Болградський район), щоб вони стабільно розмножувалися в цій місцевості.

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Дикі хом’яки колись населяли степи та лісостепи на великій частині території України, проте майже зникли у природі.

Одеська ОВА, науковці Rewilding Ukraine та Бородінська селищна рада працюють над створенням національного природного парку «Буджацькі степи», до якого включать ландшафтний заказник «Тарутинський степ», ботанічний заказник «Староманзирський», ландшафтні заказники «Діброва Могилевська» та «Діброва Манзирська». Туди хочуть повернути тварин, що зникли через діяльність людини: кулана, лань європейську, бабака степового, хомʼяка.