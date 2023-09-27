Криптогігант Binance повністю йде з росії

Найбільша криптобіржа світу Binance оголосила, що йде з росії. Вона уклала угоду про продаж усього свого російського бізнесу компанії-криптообміннику CommEX.

Суму угоди Binance не розкрила, але уточнила, що в рамках угоди «повністю припинить» діяльність у росії: вона не отримуватиме там прибутку і не зможе викупити свої частки.

Криптобіржа відключить біржові сервіси, що залишилися, та «інші бізнес-напрями» протягом кількох місяців. Поступове переведення чинних користувачів та їхніх активів на платформу CommEX займе до одного року.