Криптогігант Binance повністю йде з росії

Найбільша криптобіржа світу Binance оголосила, що йде з росії. Вона уклала угоду про продаж усього свого російського бізнесу компанії-криптообміннику CommEX.
Суму угоди Binance не розкрила, але уточнила, що в рамках угоди «повністю припинить» діяльність у росії: вона не отримуватиме там прибутку і не зможе викупити свої частки.
Криптобіржа відключить біржові сервіси, що залишилися, та «інші бізнес-напрями» протягом кількох місяців. Поступове переведення чинних користувачів та їхніх активів на платформу CommEX займе до одного року.
- У березні 2023 року Binance закрила для росіян купівлю і продаж доларів та євро через p2p-сервіс, пояснивши це десятим пакетом санкцій ЄС проти росії за війну в Україні.
- У серпні Binance заборонила росіянам операції через p2p-сервіс із будь-якими валютами, крім рубля, і допустила повний вихід із росії.