Китай постійно говорить про важливість суверенітету ― але не помічає проблеми України. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 26 вересня

Китай постійно звертає особливу увагу на цінність державного суверенітету. Утім, у випадку з Україною його ідеологія дала збій, пише у The Atlantic Майкл Шуман ― журналіст видання, який живе в Пекіні.

І сам президент Китаю Сі Цзіньпін, і впливові китайські дипломати постійно запевняли, що однією з головних цінностей для Китаю є суверенітет. Тобто можливість самовільно вирішувати, що робити з уйгурами у провінції Сіньцзян чи які репресії влаштовувати проти демократичних активістів Гонконгу. До того ж, як зізнався Шуману китайський політолог із Шанхая, у Китаї досі є відчуття, що країна не повністю єдина, що вона може розпастися. Звідси й такий наголос на захисті від зовнішнього впливу.

Також, безумовно, теза про суверенітет стосується Тайваню, який Китай вважає своєю частиною. А ще вона скерована на країни «глобального Півдня», яким приємно чути про те, що Захід не має диктувати їм свої правила, а свої справи вони можуть вирішувати самі. Однак із початком повномасштабної російсько-української війни у цьому принципі Китаю зʼявився серйозний виняток.

Вторгнення росії в Україну ― вкрай очевидне порушення суверенітету іншої країни. І все ж Пекін замість того, щоб активно засудити дії Москви, лише зміцнює свою дружбу з нею. Можливо, Китай взагалі нещирий у своїх заявах, припускає Шуман. Але ж він має знайти пояснення, яке заспокоїло б його численних партнерів. Схоже, Пекін знайшов, як пояснити свою позицію щодо України та росії ― вона прозвучала в заяві китайського посла у Франції про те, що кордони пострадянських держав не можна вважати визначеними, оскільки їх не закріплено в міжнародно визнаних договорах. Пізніше офіційний Китай відхрестився від цих слів ― але очевидно, каже Шуман, що заяви посадовців такого рівня в Пекіні суворо контролюються і самовільно дозволити собі такі слова посол не міг.

Можливо, путіну вдалося переконати Сі Цзіньпіна, що Україна для росії ― як Тайвань для Китаю. Усе ж непорозуміння залишається, а цей казус пройде непоміченим для союзників Пекіну, лише якщо вони схильні більше довіряти словам, аніж діям, завершує статтю Шуман.

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