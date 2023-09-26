Осел пропонує безкоштовно орендувати на Airbnb будинок Шрека в Шотландії

З 13 жовтня на Airbnb відкриється бронювання будинку Шрека, який розташований у Шотландії. Житло можна орендувати на одну-дві ночі максимум для трьох гостей із 27 по 29 жовтня.

Згідно з оголошенням орендарем виступає Осел.

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Оренда буде безкоштовною, як данина тому, що болото Шрека стало притулком для казкових персонажів.

Крім цього, Airbnb зробить одноразову пожертву благодійній організації HopScotch, яка надає дітям із соціально незахищених сімей тижневі путівки до Центру відпочинку в Шотландії.

Забронювати будинок можуть лише користувачі з активним профілем Airbnb. Серед мешканців не можуть бути діти віком до 5 років.

У будинку немає жодних зручностей — вони розташовані в окремій будівлі, за 20 метрів від будинку Шрека.