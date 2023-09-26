У Флориді алігатор убив 41-річну жінку. Рештки її тіла знайшли в пащі тварини

Правоохоронці американського штату Флорида ідентифікували жертву чотириметрового алігатора, у пащі якого знайшли рештки людського тіла.
Про це повідомляють CCN та BBC.
Загиблою виявилася 41-річна Сабріна Пекхем, повідомив шериф округу Пінеллас. Її донька розповіла, що Пекхем була безхатьком і жила в кемпінгу в місцевості, де мешкають алігатори. Тварина напала на жінку неподалік каналу в місті Ларго, де потім тварину і знайшли.
Розслідування смерті Пекхем досі триває. Тварину приспали в той же день, коли спіймали.
- Про алігатора з рештками людини в пащі ЗМІ повідомили 22 вересня. Тварину помітив чоловік на імʼя Джамаркус Буллард. Він одразу звернув увагу на людський тулуб з ногами в пащі алігатора. Коли Буллард жбурнув камінь у тварину, та пірнула у воду зі «здобиччю». Чоловік викликав поліцію, яка швидко знайшла тварину.
- У Флориді мешкають близько одного мільйона алігаторів. Напади цих тварин досить рідкісні, але якщо вони трапляються, то люди не виживають. У середньому в США фіксують близько шести таких епізодів на рік.