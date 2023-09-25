Українські оператори дронів змушені постійно вдосконалювати навички. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 25 вересня

Великий репортаж з лінії фронту про українських операторів дронів підготувало інформагентство Associated Press. Журналісти медіа поспілкувалися з бійцем, відомим за позивним «Фармацевт». Колись він був заможним бізнесменом, а від початку повномасштабної війни займається дронами. Особливу увагу Фармацевт почав приділяти їм після початку літнього українського контрнаступу, взявши під опіку кілька підрозділів аеророзвідників. Така увага до дронів спричинена тим, що перші спроби атак ЗСУ, які передбачали активне залучення важкої броньованої техніки, були невдалими. Через панування росіян у повітрі, щільний артилерійський вогонь і мінні поля перевага новітньої техніки українців на полі бою зводилася до мінімуму. Втрачати ж танки десятками Україна дозволити собі не може. Тоді й стали у пригоді дрони. Як виявилося, простенький комерційний дрон вартістю $400 може вивести з ладу російський танк чи БМП з особовим складом. І навіть якщо знищити танк не вдасться ні з першої, ні з пʼятої спроби, навіть якщо на один піде десяток дронів, каже Фармацевт, ― все одно це дешевше за навіть один снаряд. Тому наразі саме ці дешеві дрони є одним із найефективніших видів зброї у війні.

На жаль, росіяни постійно вдосконалюються. Вони теж намагаються наростити виробництво дронів, адаптувати комерційні моделі під воєнні потреби. Утім, українці поки що частіше на крок попереду. Так, окупанти отримали багато персональних протидронових рушниць. Однак ЗСУ змінило налаштування безпілотників, вони перейшли на іншу частоту, де глушити сигнал було значно складніше ― і невдовзі саме завдяки цьому звільнили чергове село, пише AP. Окупаційні війська просто мусили відвести подалі танки та гаубиці, оскільки дрони вже могли їх знищувати. Далі село зачистила піхота.

На думку Фармацевта, війна триватиме в схожий спосіб і надалі, тож треба, щоб до виробництва дронів активно взялася держава. Це сталося: у бюджеті на наступний рік понад 40 мільярдів гривень передбачено на закупівлю дронів, нових виробників активно ліцензують. Утім, оператори безпілотників на місцях кажуть, що це не запорука успіху ― інші підрозділи ЗСУ мають активно координувати свої дії з операторами безпілотників, і в цьому напрямі на українську армію чекає ще чимало роботи, йдеться в матеріалі.

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