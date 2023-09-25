Рафаель Гроссі залишиться гендиректором МАГАТЕ ще на один термін

Генеральна конференція Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) затвердила, що Рафаель Гроссі залишиться генеральним директором агентства ще на один термін — до 2027 року.
Про це пише пресслужба МАГАТЕ.
Новий термін Гроссі розпочнеться 3 грудня 2023 року і триватиме чотири роки.
За це рішення Рафаель Гроссі висловив вдячність: «Для мене велика честь, що Правління одностайним рішенням призначило мене на наступний термін на посаді, і я дуже вдячний за довіру, яку країни-члени продовжують надавати мені як голові цієї справді чудової організації».
- Перший термін повноважень Гроссі розпочав 2 грудня 2019 року. Він є шостим генеральним директором з моменту заснування МАГАТЕ в 1957 році.