Північна Корея вперше з 2020 року відкрила вʼїзд для іноземців

Північна Корея вперше дозволяє іноземцям вʼїжджати в країну після того, як закрила кордони на початку пандемії коронавірусу в 2020 році.

Про це пише Bloomberg із посиланням на китайського державного мовника CCTV.

Охочим відвідати КНДР доведеться пройти дводенний карантин.

До пандемії в країну в основному вʼїжджали китайські туристи. Вони забезпечували Північну Корею іноземною валютою, яку та використовувала для закордонних транзакцій (через санкції КНДР відрізана від міжнародних банківських операцій).

Через закриті протягом понад трьох років кордони економіка КНДР, за підрахунками Банку Кореї в Сеулі, спала до рівня, меншого за той, коли Кім Чен Ин прийшов до влади понад десять років тому.