Іран заявив про знешкодження 30 бомб, що мали одночасно вибухнути в Тегерані

Влада Ірану заявила про знешкодження 30 бомб, які мали одночасно вибухнути. Також затримали 28 терористів, повʼязаних з «Ісламською державою» (ІДІЛ).

Про це повідомило місцеве інформаційне агентство Tasnim з посиланням на Міністерство розвідки, пише Reuters.

«Деякі з них є членами «Ісламської держави», і злочинці раніше були пов’язані з такфірівськими групами в Сирії, Афганістані, Пакистані та іракському Курдистані», — заявили представники Міністерства розвідки Ірану.